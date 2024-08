Les ouvriers du BTP de Martinique se mobilisent pour réclamer des négociations salariales

La colère des ouvriers du BTP contre l’intersyndicale des salariés du secteur s’est fait entendre ce jeudi matin. Dans le bâtiment des Services Techniques de la CTM, les travailleurs de la profession étaient mobilisés pour dénoncer une panne des négociations des salaires de la branche, plus précisément, la prime de panier. C'est l'indemnité versée au salarié au titre du repas qu'il prend au cours de sa journée de travail.

Hier, nous faisions notre 4e réunion de négociations sur les salaires de branche et les syndicats d’employeurs nous ont informé que tant que nous ne cédions pas sur le gel de la prime de panier, il n’y aurait pas de négociations de salaire cette année. C’est un chantage. On ne peut pas accepter ça.

Dans le cadre de ce mouvement, l’intersyndicale des salariés du BTP (CFTC, CGTM/BTM, CGT/FO, CSTM, FTC/CGTM-FSM) a empêché la tenue de la réunion de travail du Plan d’action des acteurs du secteur avec la CTM.

Le dialogue est totalement rompu. C’est pour ça que j’ai fait appel à l’Aract pour touver une solution. (Ndlr : Agence régionale pour l’amélioration des conditions de travail). On est déjà au mois d'août 2024, l’inflation en Martinique est déjà supérieure à 3,5% et que nous n’avons rien sur les augmentations de salaires de la branche.

Les ouvriers du BTP pointent également l’état des établissements scolaires à la charge de la CTM.



Nous avons aussi demandé à la CTM depuis juin de revoir la rénovation des collèges et lycées pour permettre aux étudiants et aux enseignants de faire une rentrée correcte en septembre. Nous constatons qu’il n’y a rien de fait. En intersyndicale du BTP et je pense avec les confédérations, il sera impossible de faire une rentrée scolaire dans des bâtiments vétustes tels qu’ils sont actuellement.