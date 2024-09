Les parachutistes de Martinique célèbrent la 37e Saint-Michel, le Saint patron du François

Ce dimanche 29 septembre 2024, la ville du François et l’association des parachutistes fêtent la Saint-Michel. La messe de 11h est consacrée au Saint patron des parachutistes, l'Archange Saint-Michel.

Les parachutistes célèbrent ce dimanche 29 septembre, au François la 37e Saint-Michel. Chacun connaît la représentation de l’Archange aux ailes déployées qui, la lance à la main, terrasse le démon. On comprend pourquoi Saint-Michel est devenu le Saint patron de ce corps d'élites. La transposition est celle des hommes qui tombent du ciel à l’improviste pour vaincre l’ennemi.

Statue de Saint-Michel • ©CAP Facebook / Paroisse Saint-Michel du François

Une commémoration sous le signe du souvenir et du courage

Tous les 29 septembre, fête de Saint-Michel, les parachutistes se réunissent, pour rendre hommage et évoquer le souvenir de leurs camarades disparus. Une manière d'afficher solennellement la solidarité qui règne au sein de ce corps d’élite.

Les parachutistes et les services des armées fêtent la Saont-Michel • ©AMP

250 militaires en activité ou à la retraite sont attendus ce dimanche matin au François à partir de 10 h, sous l’égide de l'Amicale Martiniquaise des Parchutistes (AMP) présidée par le Lieutenant José Domergé.

Parachutiste, avoir des qualités exceptionnelles

Lieutenant Jocelyn Domergé Président de l'association martiniquaise • ©Daniel BETIS

Être parachutiste, demeure un état d’esprit qui cultive le goût de l’aventure, le dévouement au pays jusqu’au sacrifice suprême, l’excellence dans l’atteinte des objectifs de valeurs et surtout la mise en avant des rapports humains au-delà des origines et des grades.

Ce jour important pour les parachutistes permet d’honorer tous ceux tombés au champ d’honneur.

L'église du François un lieu chargé d'histoires

C’est à la création de la paroisse du François que son Saint patron a été choisi. Chargée d’histoire, elle fut construite plusieurs fois. La première chapelle voit le jour sous l'égide du père Labat en1694 et dédiée à Saint-Michel. Sept églises se sont succédé au François. La première en 1695, remplacée en 1726.

Cette église en ruine est reconstruite en 1814, mais jugée trop petite, un nouvel édifice est érigé en 1855. Détruit en 1891 par un cyclone, le conseil municipal de l’époque décide de sa reconstruction dès 1892, selon les plans de l’architecte d’Henri Picq, bâtisseur de la Cathédrale et la bibliothèque Schoelcher.

Cette nouvelle église est inaugurée en 1897 et détruite dans l'incendie de 1973. Reconstruite en 1986 par l'architecte futuriste martiniquais Marc Alie. Elle est démolie en 2000 pour cause de danger et reconstruite en 2010.

D’après la liturgie catholique, Saint-Michel est le chef de la milice céleste, le défenseur de l'église, le patron des soldats et le vainqueur du démon. Symbole de la lutte, il est celui qui a combattu les anges rebelles et qui aura à combattre le Dragon de l'Apocalypse.

Eglise du François. • ©Fabienne Léonce

La manifestation commence à 10h

Ce dimanche 29 septembre 2024, à 10 heures, les parachutistes assistent à la Messe célébrée en l’église Saint-Michel du François.

Puis, en tenue avec le légendaire béret rouge, bleu ou vert, drapeau en tête, ils vont traverser le bourg pour se rendre devant la statue de Saint-Michel, sur la place située devant l’église.

Jocelyn Domergé parle de plus corps présents (Comsup, EMIA, 33e RIMA, RSMA-Martinique, la Gendarmerie Nationale, la Marine Nationale et les services et directions des FAA). Un déploiement qui souligne les liens des forces armées et leurs relations avec les populations.

À 11h, une cérémonie se tient devant l’église Saint-Michel du François. Remise de décorations, dépôt de gerbes et discours par les autorités civiles et militaires en présence du Maire Samuel Tavernier et des élus.