Les radars endommagés sur les routes martiniquaises sont déjà remplacés

Les radars tourelles endommagés en début de semaine, sont remplacés et prêts à flasher, notamment sur la Route Nationale 5, dans le sud de l'île.



Maurice Violton •

radar installé sur la RN5 à Ducos • ©Martinique la 1ère

Aussitôt détruits, aussitôt remis sur pied. Ceux qui se réjouissaient de la destruction des radars tourelles sont peut-être surpris car le message semble très clair. Le radar est amené à être de plus en plus résistant.C'est le cas par exemple du mat des nouveaux modèles surélevés. D'après les constats, il a été scié assez aisément, vraisemblablement par une meule, avant que l’ensemble ne tombe et ne soit incendié par le ou les auteurs des faits."Aujourd’hui, les mâts des nouveaux engins, sont plus résistants", selon l'entreprise chargée de les poser. Le radar situé près de l’aéroport Aimé Césaire au Lamentin, est remplacé en moins de 3 jours après sa dégradation. Il devrait être opérationnel assez vite.Après cela ce sera au tour de celui de la RN5 au niveau de la station-service et du restaurant rapide de Ducos, vers le sud.Au total, 4 radars tourelles avaient été dégradés dans la nuit de dimanche à lundi dernier 18 au 19 octobre 2020), 2 sont déjà remis en place et les autres vont suivre rapidement.Pour le reste, très peu d’informations sur le montant des remplacements ni sur les mesures prises pour éviter que les destructions ne se reproduisent trop facilement.Seule indication donnée du bout des lèvres. Les services de l’état entendent bien remplacer au plus vite, tout radar endommagé en Martinique...À bon entendeur...