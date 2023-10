Les rats, "une menace pour la biodiversité, la santé publique et l’économie" en Martinique

Une nouvelle campagne de dératisation sera conduite du 6 au 17 novembre 2023 en Martinique. L’invasion des rats constitue "une menace pour la biodiversité, la santé publique et l’économie" souligne la préfecture.

Guy Etienne •

Une nouvelle "campagne de lutte collective" contre les rats sera entreprise sur tout le territoire de la Martinique du 6 au 17 novembre 2023.

Cette "lutte collective contre les rats" entreprise sur l’ensemble du territoire, est conduite par la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles (la FREDON), sous la direction technique des services de l’État et des collectivités locales.

Le caractère invasif du rat noir (Rattus rattus) et du rat brun (Rattus norvegicus) constitue "une menace pour la biodiversité, la santé publique et l’économie" de l’île.

Elle engendre des conséquences négatives pour les espèces indigènes, les habitats, les écosystèmes, l’économie, en particulier pour les cultures agricoles et vivrières, et la santé publique notamment au regard du développement de la leptospirose. La préfecture de Martinique

Quel que soit le milieu où ils évoluent (urbain ou rural), "les rats sont un réel danger pour la santé", car ils peuvent souiller les denrées alimentaires par leurs excrétions graisseuses, leurs excréments et leurs urines.

Principales maladies véhiculées par les rats

Les rats sont "les vecteurs" de certaines maladies telles que la salmonellose, la maladie de Lyme, la dysenterie, la toxoplasmose, la rage ou le typhus. Ces différents types de maladies peuvent facilement contaminer l’homme rien qu’en touchant les objets aspergés par les urines. Par ses puces, le rat peut transmettre la peste qui peut être bubonique ou pulmonaire. La peste pulmonaire peut aussi causer la septicémie et la mort à l’état aigu. journees-prevention-santepublique.fr

La peste reste "une maladie grave avec une létalité importante", confirme Santé publique France. En cas de suspicion clinique chez une personne, celle-ci doit être hospitalisée et le "traitement mis en place le plus rapidement possible, après les prélèvements bactériologiques, mais avant le résultat de ceux-ci".

27 villes participantes sur 34 lors des grandes vacances

Cette nouvelle campagne de dératisation est conduite par la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles de la Martinique (la FREDON), sous la direction technique des services de l’État et des collectivités.

Les opérations sont placées sous la responsabilité et la direction des maires, qui peuvent en confier l'exécution aux groupements communaux de défense contre les organismes nuisibles. Lors de la première campagne généralisée (du 26 juin au 13 juillet dernier), 27 villes de l’île y avaient pris part.