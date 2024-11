Les tambours du martiniquais Sully Cally exposés au salon du "Made In France" à Paris

Partager :

Sully Cally, musicien percussionniste, danseur, comédien, animateur, producteur, écrivain et surtout fabricant de tambours, exposera ces instruments du 8 au 11 novembre 2024, à Porte de Versailles à Paris, à l’occasion du salon MIF (Made In France). "Le tambour, plus qu’un instrument, est un élément central de notre héritage historique, culturel et générationnel", rappelle le militant culturel.

Les tambours de Sully Cally trônent à Paris durant 4 jours, au salon "Made In France", à Porte de Versailles (du 8 au 11 novembre 2024). Cet instrument de musique le plus symbolique de l’identité et de la musique traditionnelle martiniquaise, "prend sa source dans les cultures africaines emmenées par les esclaves". Sa présence dans la vitrine nationale du MIF, "le plus grand évènement célébrant la fabrication française", est l’occasion pour les milliers de visiteurs attendus, de découvrir cet élément patrimonial et d’échanger avec Sully. Il est un des rares fabricants de l’île, mais qui garde jalousement le secret du façonnage pratiqué dans son atelier à Fort-de-France. Le tambour, plus qu’un instrument, est un élément central de notre héritage historique, culturel et générationnel. Sully Cally Sully Cally cherche du bois dans une forêt de Martinique pour fabriquer ses tambours. • ©Facebook Sully Cally / DR La 12ème édition des produits fabriqués en France, réunie cette année au parc des expositions quelque 1000 participants, représentés dans près de 10 secteurs : mode & accessoires, beauté & bien-être, gastronomie, maison & décoration, loisirs, tourisme, services et artisanat bien sûr. L’artisanat sera de nouveau mis à l’honneur avec le Village de l’Artisanat par CMA France, qui accueillera sur 2000m², plus de 200 artisans venus de toute la France. L’événement mettra en avant les initiatives et les innovations qui contribuent à renforcer l’industrie nationale à travers 6 Grands Prix du Made in France. paris.fr Une partie de l'espace réservée aux métiers de l'artisanat en Outremer, au Salon MIF (Made In France) 2024. • ©Facebook Sully Cally / DR Les tambours de Sully Cally (diplômé d’Etat du Conservatoire Eric Satie pour la pratique des instruments traditionnels), seront en expo-vente au stand "Village de l'Artisanat" - F44 – 73 du Salon.

