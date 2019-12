Les lycéens du Robert soutiennent leurs enseignants et le font entendre à la direction de la DAAF

Les élèves du lycée agricole du Robert devant les locaux de la direction de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt ce matin. Leur lycée est fermé depuis bientôt 10 jours suite à une grève illimitée.

Fabienne Léonce •

Manifestation des élèves du lycée agricole du Robert à la DAAF. • ©André Quion Quion ...

Des manifestants devant les locaux de la la DAAF, (Direction de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt). Ce matin (12 décembre 2019), ils étaient une quarantaine d’élèves du lycée agricole du Robert venus rappeler la rupture de dialogue entre syndicats, enseignants et direction de l’établissement depuis fin octobre. Leur lycée est fermé depuis bientôt 10 jours suite à un mouvement de grève illimité.Les lycéens soutiennent leurs enseignants et sont venus le faire savoir au siège de la direction de la DAAF. Des élèves déterminés à se faire entendre en défilant devant l'immeuble avant d’être reçus par le directeur de l’établissementDepuis le 28 novembre dernier, la parole se libère face "aux graves dysfonctionnements qui touchent le management et la gestion du proviseur", disent les contestataires.Et parce que la DAAF jouxte la maison des syndicats, leurs aînés, syndicalistes et président de la fédération des parents d’élèves sont venus soutenir cette initiative. Le mouvement continue.