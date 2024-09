''Ma famille caribéenne'', un cahier de texte ancré dans la Caraïbe créé par Lynda Francisque

Ce cahier de texte destiné aux primo-lecteurs (6-10 ans) met en valeur la Caraïbe et l'identité créole.

"Proposer un outil pédagogique et ludique qui parle de nous à nos enfants". Partant de ce crédo, Lynda Francisque, jeune maman de trois enfants, titulaire d'un Master en commerce international et en audit financier, fonde les Éditions Épitome, spécialisée dans des supports imprimés pluri éducatifs et de loisirs à ancrage culturel.

Avec son équipe, elle lance le cahier de texte "Ma famille caribéenne", après une campagne de financement qui a obtenu 8 000 euros de la part de près de 120 contributeurs.

Avec un langage accessible, ses 120 pages permettent de mieux connaître Martinique et Guadeloupe, ainsi que des îles voisines. Y figurent une carte de la Caraïbe, des sujets autour de la biodiversité, l'identité et les langues créoles.

Un cahier de texte qui nous parle, et qui parle de nous. Adultes et enfants peuvent s'y retrouver, explique l'auteur :