Maladie d’Alzheimer : deux récentes études suscitent "l’espoir" selon l’Institut Pasteur de Lille

La journée mondiale de la maladie d’Alzheimer c’est ce 21 septembre 2022. Cette 29e édition a retenu comme thème : "Et en 2022, alors on danse" ?

"La danse favorise l’inclusion sociale, la créativité et l’engagement social des personnes atteintes d’une maladie neuro évolutive et cela, sans passer impérativement par la communication verbale" explique France Alzheimer sur son site internet.

Dans la continuité de notre évènement de 2021, nous avons souhaité réaliser un nouvel évènement fédérateur et festif mobilisant l’ensemble de notre réseau (…). La journée mondiale Alzheimer offre une occasion de rompre l’isolement pour certains, de s’informer et de soutenir la recherche pour d’autres.

La maladie d’Alzheimer est une maladie neuro dégénérative (c’est-à-dire une atteinte cérébrale progressive conduisant à la mort neuronale) caractérisée par une perte progressive de la mémoire et de certaines fonctions intellectuelles (cognitives) conduisant à des répercussions dans les activités de la vie quotidienne.

Des essais cliniques ou thérapeutiques concernant cette pathologie sont en cours. "Ils contribuent à la recherche sur la maladie en permettant de mieux la comprendre ou la traiter".

Deux récentes études ont permis de franchir un nouveau pas dans la connaissance de la génétique de la maladie, "laissant entrevoir l’espoir de nouveaux outils d’aide au diagnostic, et d’une médecine personnalisée" d’après l’Institut Pasteur de Lille.

La première parue dans la revue scientifique américaine Nature Génétics, constitue "la plus grande étude mondiale d’analyse génétique", en comparant le génome de patients à celui de témoins.

Cette étude européenne apporte une meilleure compréhension des processus physiopathologiques impliqués et conforte les connaissances déjà acquises, notamment l’implication des cellules microgliales. Le second point, qui constitue l’avancée la plus intéressante au niveau physiopathologique, est l’implication de l’axe TNFα (Tumor Necrosis Factor), clairement pointé du doigt par cette analyse, et qui renforce le rôle de l’inflammation dans le développement de la maladie. Cela ouvre une voix thérapeutique pour cibler cet axe TNF.