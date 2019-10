Mediapart s’intéresse à l'affaire de corruption autour de la marina du Marin (Martinique)

Mediapart

Dans l'affaire Carenantilles, le maire du Marin, Rodolphe Désiré et le chef d’entreprise Jean-Louis de Lucy de Fossarieu, ont été mis en examen sur des soupçons de favoritisme et de corruption, depuis septembre dernier.L'affaire est partie d'un courrier anonyme adressé à la justice sur de possibles irrégularités dans le financement de 22 millions d’euros du carénage de la marina du Marin inauguré en 2016.Le plan de financement faisait état d'un apport de 18 millions d’euros par la ville du Marin l’ex-conseil régional, l’État et l’Europe, la société Carenantilles apportant les 4 millions d’euros.Qui a alerté ainsi la justice ? se demande le site Mediapart. "En Martinique, la rumeur court avec insistance qu’un ancien coureur automobile et homme d’affaires, Simon Jean-Joseph, qui est le PDG de la Marina du Marin et propriétaire de 50 % de l’aire, n’y serait pas étranger, car il avait déposé un dossier technique pour son aménagement. Ce projet a été retoqué par la mairie", avance le journal.Le chef d’entreprise Jean-Louis de Lucy de Fossarieu, 68 ans, est placé en détention provisoire depuis le 20 septembre dernier. Cette détention a été prolongée vendredi 4 octobre 2019 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Martinique.