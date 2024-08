Météo : niveau de vigilance toujours JAUNE ce mardi en Martinique pour "fortes pluies et orages"

Partager :

Comme la veille, la vigilance JAUNE est maintenue sur l’île ce mardi 6 août 2024, pour "fortes et orages". L'onde tropicale n°28 est maintenant loin en mer des Caraïbes annonce Météo France, cependant, "la masse d'air reste encore humide et potentiellement instable sur le sud des Petites Antilles". Conséquence, "des averses éparses et parfois de bonne intensité" sont encore attendues en matinée. Une amélioration se dessine dans l’après-midi.

Au petit matin, le ciel est passagèrement nuageux avec des éclaircies ce mardi 6 août en Martinique. Cependant, "assez rapidement, des nuages plus menaçants gagnent par l’Atlantique et le canal de Sainte Lucie. Ils donnent des averses éparses, parfois de bonne intensité. Un coup de tonnerre pourrait se faire entendre" selon les dernières prévisions de Météo France. Après l'accalmie de la nuit, les averses sont de retour en début de journée. Elles sont généralement courtes, mais peuvent encore être localement intenses. Un coup de tonnerre peut se faire entendre. Certes, le risque de fortes pluies est moindre que les jours précédents mais les cumuls maximums pourraient être par endroits de l'ordre de 30 à 40 mm atteints rapidement. Météo France Durant l’après-midi, "le risque de fortes averses baisse. La nuit prochaine est généralement calme et le ciel se dégage". Le vent d'Est est "faible à modéré" et pour la mer, elle est "agitée côté Atlantique et canaux" avec des creux moyens de 1m60 à 1m80 et "belle à peu agitée côté Caraïbe". Pluviométrie observée Au cours des dernières 24 heures, il a été recueilli 43 mm à Fond-Saint-Denis, 39 mm sur les hauteurs de Fort-de-France et près de 30 mm à Saint-Pierre et à Saint-Joseph.

