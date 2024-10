Mobilisation contre la vie chère en Martinique : un accord signé sans le RPPRAC qui a quitté la table ronde

La table ronde sur la vie chère s'est achevée aux environs de 19h45 ce mercredi. Un accord a été signé sans le RPPRAC qui a quitté la table des négociations. L'association s'oppose toujours au nombre de produits retenus pour la baisse des prix.

Sur les deux points à l'ordre du jour, seul un a été validé par le RPPRAC à la mi-journée. Celui-ci portait sur le différentiel entre les prix TTC de la France hexagonale et ceux de la Martinique.

L'accord acté serait un différentiel entre 5, 10 et 15% selon les produits.

Sur le différentiel, on est tombé d’accord. On a réussi à bloquer ce qui s’appelle circuit court et circuit long, c’est celui qui passe par un fournisseur, donc forcément, le fournisseur prend sa marge dessus, ça lui revient plus cher. Donc, on ne peut pas lui mettre un différentiel pareil que celui qui vend en direct.