Mort de Maryse Condé : "un arbre est tombé, mais ses racines restent ancrées dans le monde nègre"

Depuis l'annonce de la mort de l'écrivaine Maryse Condé ce matin, les réactions affluent de toute part, saluant la mémoire de cette femme exceptionnelle.

Krystel Ann Art est une galerie d’art contemporain et agence fondée en 2016 par deux collectionneurs guadeloupéens, Olivier Tharsis et Chrystelle Merabli, spécialisés dans la promotion de l'art caribéen. • ©Krystel Ann Art

C'est avec une très grande tristesse que nous apprenons la disparition de Maryse Condé. Son écriture unique et prolifique reflète son humanité, sa générosité. Cette Guadeloupéenne hors norme, porteuse de la diversité et de la fierté des peuples afro descendants aura avec justesse mis des mots sur nos identités multiples. Maryse Condé s’en va rejoindre les penseurs et philosophes, laissant en héritage sa vision de l’âme caraïbéenne. Notre galerie Krystel Ann Art a toujours souhaité que Maryse Condé soit reconnue comme l’un des auteurs formatant la pensée artistique des Caraïbéens. Christelle Mérabli et Olivier Tharsis - Galerie Krystel Ann' Art

L'artiste Brésilien Marcos Marin immortalise Maryse Condé

L’artiste brésilien Marcos Marin a eu la chance de pouvoir collaborer avec L’écrivaine prix Nobel alternatif de Littérature et récipiendaire du prix de la fondation Cino del Duca.

Académicien et portraitiste des plus grandes personnalités au Monde, Marcos, par le biais de Krystel Ann Art a immortalisé Maryse Condé en qui il reconnaissait une femme au talent intemporel.

Une oeuvre du brésilien Marcos Marin. • ©Krystell Ann' Art

Réaliser un portrait de Maryse Condé était un grand privilège et aussi un défi. Comment traduire en art concret toute sa force littéraire et sa grandeur poétique, sans mots ? Mais tout était là, dans un visage serein et un geste qui n’est qu’elle ! Si mon art existe, c’est pour honorer le talent et le génie de l’humanité. Faire le portrait de Maryse Condé fut un des moments les plus marquants de ma carrière Marcos Marin, académicien et lithographie

Marcos Marin a créé les portraits optic'art de Maryse Condé sous forme de sculpture et d’une lithographie éditée en série limitée.

L'hommage de Rosembert Saé

L'auteur, Rosemberg Saé. • ©Daniel Bétis

Le comédien metteur en scène, auteur Rosemberg Saé se souvient du texte de Maryse Condé "Et Dieu nous l'a donné" joué devant Aimé Césaire et Pierre Aliker lors du Festival culturel de Fort-de-France.

Un arbre est tombé, mais ses racines restent ancrées dans le monde nègre. J'ai eu le privilège de participer en qualité de comédien dans la pièce qu'elle a écrite "Dieu nous l'a donné" mise en scène par Yvan Labéjof. J'ai eu le plaisir de lire tous ses livres. Elle a vécu et s'est livrée "... sans fard" ! Sincères condoléances à sa famille et à mon amie Aicha. Rosemberg Saé - auteur metteur en scène

Avec la plasticienne Françoise Sémiramoth

L’artiste Guadeloupéenne Françoise Sémiramoth a eu la chance de collaborer avec Maryse Condé, exposant ensemble à la fondation La Luma Arles et au MUCEM (musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée). Les deux femmes partageaient un lien fort et unique dont le fil conducteur était la nature et les peuples des Antilles.

l'oeuvre de Françoise Semiramoth en collaboration avec Maryse Condé • ©O; Tharsis