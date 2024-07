''Nikou champion'', un album jeunesse pour inciter à la pratique sportive, à travers les aventures d'un petit manikou

Les éditions du Sucrier publient le 6e album des aventures du petit Manikou, surnommé Nikou, cette fois, en lien avec les Jeux Olympiques. Il revient en grand sportif.

L'histoire est toujours racontée en 4 langues : français, créole, anglais et espagnol, mais pour cet album, l'éditrice Renée-Laure Zou (créatrice en 2011 sous le pseudonyme de Renata, du petit personnage animalier) a proposé à Léane Ramassamy, sportive elle-même, championne de boxe anglaise (vice-championne de la Caraïbe en -75kg) d'en être l'autrice.

Ainsi, avec la complicité de l'illustrateur Wilfried Deroche, elle entraîne les petites et les petits à la découverte de quelques disciplines sportives.

''Nikou champion'', les aventures d'un petit manikou. • ©Berrtand Caruge

Dans le contexte des Jeux Olympiques

Et au-delà de la passion et de l'énergie de Nikou, c'est aussi l'occasion de dispenser de bons conseils d'hygiène de vie et de diététique.

Un livre destiné à sensibiliser aux Jeux Olympiques, mais plus généralement, pour préconiser en famille ou à l'école, la pratique physique régulière.

On retrouve dans l'album, des illustrations de sports pratiqués par notre héros petit manikou (athlétisme, judo, gymnastique...), un poème et une présentation des Jeux Olympiques.

De plus, pour favoriser l'inclusion et l'accceptation de la différence, certains camarades de

jeu de Nikou sont porteurs d'un handicap.