Nouvelle tension autour du centre commercial de Génipa à Ducos

Un nouvel appel à manifester lancé ce samedi matin (28 décembre 2019) par des militants anti chlordécone, devant le centre commercial de Génipa à Ducos qui appartient au groupe Bernard Hayot.

#Martinique : des manifestants invitent à bloquer le centre commercial de Génipa à Ducos. Les gendarmes sont en position. (photo B. Brault) pic.twitter.com/g4CHJXSsRk — Martiniquela1ère (@Martiniquela1e) December 28, 2019

Les militants anti chlordéconne ont tenu parole. Ce samedi matin (28 décembre 2019), ils rendent impossible la libre circulation au centre commercial de Génipa à Ducos.Les manifestants (une quarantaine dont certains parés de rouge, vert et noir), considèrent que les dirigeants du groupe Bernard Hayot ont une responsabilité dans l'empoissonnement au chlordédone en Martinique et en Guadeloupe. Ils tentent ainsi d'éveiller les consciences sur un aspect plus large."La domination économique des békés (blancs créoles), est aujourd'hui insupportable en Martinique", disent des jeunes filles, au coeur de cette manifestation. "Si nous ne faisons rien, nos descendants nous en voudrons", poursuivent-elles.Le climat est plutôt tendu sur place, avec d'un côté des dizaines de manifestants très déterminés, des gendarmes déployés mais discrets, et des clients souvent médusés qui subissent les protestations des manifestants sur un ton peu courtois."Nous voulons mettre la pression" déclare l'un des manifestants. La pression sur qui et pourquoi ? Nous n'en savons pas davantage faute de pouvoir échanger avec les principaux meneurs dans ce contexte.La méthode a de quoi surprendre car les manifestants qui ont l'ambition de faire partager leur cause se retrouvent en opposition face aux clients. Des clients en colère à cause de cette entrée intempestive qui aurait pu dégénérer à tout instant...Peu avant la mi-journée le rapport de force semble favorable aux manifestants qui occupent les caisses...Peu avant 13 heures, les manifestants cessent l'occupation du centre commercial de Génipa. Employés et clients peuvent poursuivre leurs activités dans une atmosphère moins lourde.