Nouvelle "Vigilance Jaune" météo en Martinique pour fortes pluies et orages… prologue du tour des yoles perturbé

Dans son bulletin élaboré en fin de journée (à 16h locales) samedi 29 juillet 2023, Météo France annonce une nouvelle dégradation du temps, après l'onde tropicale qui a affecté le territoire la veille, laquelle se décale en mer des Caraïbes.

Après une journée d'accalmie, une dégradation pluvieuse et orageuse conséquente va impacter la Martinique dimanche. En fin de nuit prochaine, les premières pluies pourraient aborder la Martinique par la côte Atlantique. Elles pourraient localement être soutenues (…). Quelques rafales de 50 à 60 km/h sont possibles sur le relief (…). Mer stable, elle est agitée en Atlantique et canaux avec des creux moyens oscillants entre 1m60 et 1m90.