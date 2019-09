Opération remise de rubans rouges aux automobilistes pour sensibiliser contre la violence en Martinique

© Mla1ère Les syndicats de Police aussi sont parties prenantes de ce collectif contre la violence.

L’opération remise de rubans rouges aux automobilistes reprend ce vendredi 6 septembre 2019 dans le centre de Fort-de-FranceDepuis 7 heures le Collectif de la Conférence des Quartiers de Martinique contre la violence est sur le pont. C’était déjà le cas hier matin au niveau de l’échangeur de Dillon. Les membres de ce collectif, ont effectué des prises de parole et remis des tracts.Les syndicats de police aussi sont parties prenantes de ce collectif. Ils ont annoncé une action forte sur le commissariat de police du Lamentin vendredi prochain, mais dès ce vendredi matin, ils seront reçus dans les locaux de l’ex Conseil Général ou s’effectuera la rentrée de l’Assemblée de Martinique.Ces syndicats policiers vont exprimer leur malaise devant les élus. Ils dénoncent surtout les insuffisances de moyens humains et matériels mis à leur disposition pour assurer la protection des biens et des personnes en Martinique.