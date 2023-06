Papa, c'est aujourd'hui ta fête...

La fête des Pères, troisième dimanche du mois de juin, est l'occasion pour les enfants de célébrer leur père et de lui manifester leur amour. Cette fête, à l'origine religieuse, a retrouvé ses lettres de noblesse dans les années 50 en Bretagne et a été institutionnalisée en 1952.

Daniel Betis •

Souhaiter une bonne fête aux pères, lui faire une bonne surprise demeure des traditions vieilles de sept décennies. Chant, poésie, dédicace, attention, sont à l'ordre du jour pour l'année 2023. Moins bien achalandée que la fête des Mères, celle des pères demeure un rendez-vous familial incontournable.

La fête des Pères, à l'origine religieuse

Née au XVe siècle, la "Fête des Pères" était religieuse dès 1479 par décision du pape Sixte IV. Cette journée instaurée le 19 mars, six jours avant l’Annonciation, les catholiques célébraient Joseph, le père nourricier adoptif de Jésus. Jusqu'au XIX siècle, la Saint-Joseph était dédiée aux pères de famille.

Le transfert de la date de mars à celle du mois de juin est l'œuvre du Pape Pie IX.

Des USA à la France, puis à l'institutionnalisation

La fête des Pères prend de l'importance aux États Unis en 1910, à l'initiative de Sonora Smart Dodd fille d'un ancien combattant William Jackson Smart, pour honorer son père.

Ce dernier, après le décès de son épouse, s'était impliqué pour l'éducation de ses enfants. Sonora Smart reconnaissante décide malgré son jeune âge (16 ans) de militer pour cette journée des papas, d'autant que les autorités américaines ont instauré une journée pour les mères.

Elle est entendue et suivie en 1910. Pour la première fois, les pères étaient honorés dans la région de Washington, à Spokane.

Un chef d'entreprise breton met la lumière sur les pères

Alors même que cette fête n'est plus prise en considération, Marcel Quercia, directeur de la société bretonne "Flaminaire", innove en 1950, pour écouler et augmenter les ventes de ses briquets. Son slogan publicitaire fait un tabac ce 19 juin et propulse ses ventes.

En 1952, par décret, la fête des Pères a été instaurée en France et institutionnalisée le 3e dimanche du mois de juin. C'est l'occasion d'offrir des cadeaux, de chanter, de se rappeler des souvenirs et de passer un moment en famille.

Très peu d'artistes martiniquais chantent les Papas. Voici un titre de Bernard Lapierre chanteur du pays décédé à 60 ans, le 27 avril 2006 dans le Nord-Pas-de-Calais.