Pendant les grandes vacances, la bibliothèque Schœlcher de Fort-de-France ne désemplit pas

Pour de nombreuses personnes, la lecture est une activité incontournable pendant les grandes vacances. Durant cette période, les jeunes affluent dans les bibliothèques. Ils y viennent pour se détendre, mais surtout pour réviser avant la rentrée.

Lesly-Anne Laviolette (stagiaire) •

En ce mois d'août, il n’y a pas un bruit à la bibliothèque Schœlcher à Fort-de-France. Tout ce que l’on entend, ce sont des pas et des froissements de pages qui tournent. Pourtant, il y a du monde. Des lecteurs de tout horizon convergent dans ce lieu : des touristes, des amateurs de lecture, des étudiants. La lecture est devenue l’une des pratiques phares des grandes vacances.

Dans la grande salle à l’entrée de la bibliothèque, Anne chuchote à sa fille. Elle est venue en vacances avec sa famille en Martinique avec un objectif bien particulier : découvrir la bibliothèque Schœlcher. Elle tenait absolument à faire ce détour.

Ma fille m’a dit : c’est mon objectif premier de voir cette bibliothèque. C’est important de transmettre cette pratique à mes enfants. C’est une culture la lecture. C’est un monde d’évasion. Les écrans c’est une chose, mais la lecture c’en est une autre. Anne, vacancière

À l’étage au-dessus, les plus jeunes occupent l’espace. En entrant, une lectrice et sa petite fille ont pris possession d’un petit coin tranquille meublé de fauteuils et de poufs douillets.

Une enfant venue feuilleter quelques pages de livre pendant les vacances à la bibliothèque Schœlcher en Martinique. • ©LAVIOLETTE

Ce sont des habitués de l’espace jeunesse qui se retrouvent toute l’année et encore plus, pendant les vacances, en famille, juste l’instant de se plonger dans un autre monde.

Pendant les vacances, c’est encore plus intéressant de s’y rendre. Il y a des ateliers et des activités culturelles à la bibliothèque intéressantes, pour les enfants notamment. La lecture leur permet d’avoir un esprit critique, de ne pas croire tout ce qu’on leur dit, de s’instruire, de se cultiver et aussi mais surtout de s’évader. Lectrice, mère de deux enfants

Un lieu de ressources à tous les niveaux

Certains viennent lire, partager des histoires et d'autres préfèrent étudier. C’est le cas de nombreux jeunes. La bibliothèque Schœlcher est le lieu de substitution de celle de l'Université des Antilles pendant les grandes vacances. C’est aussi un espace de ressources où règne le calme. L’endroit idéal pour s'instruire. C’est ce que pense Elkana, professeur de mathématiques et d’informatique qui est venu donner un cours particulier.

On est plus détendu, plus concentré, il y a moins d’agitations. C’est parfait pour travailler et mes élèves apprécient le lieu également. Elkana, professeur particulier

Deux jeunes femmes en train de lire à la bibliothèque Schœlcher à Fort-de-France en Martinique. • ©LAVIOLETTE

Jean-Michel Marie-Sainte, le directeur du lieu le confirme. En cette période, ce sont surtout les étudiants qui fréquentent le site parce que la rentrée approche à grands pas.

En septembre, les choses sérieuses recommencent. Nous avons beaucoup d’étudiants qui viennent réviser ou préparer leurs examens. Il y a également des associations et de nombreux groupes comme les centres aérés qui réalisent des sorties à la bibliothèque. Jean-Michel Marie-Sainte, directeur de la bibliothèque Schœlcher

En vacances ou pas, la lecture est un moyen de décompresser et de se relaxer. Elle est devenue une pratique qui attire de plus en plus de jeunes.