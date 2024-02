Pesticides : une nouvelle méthode pour décontaminer des sols pollués par la chlordécone

Les scientifiques proposent une nouvelle méthode. Il s’agit de l’utilisation des micro-ondes. Une aubaine à l’heure où les procédés de réduction chimiques, même s’ils montrent des signes encourageants de décontaminations, restent à améliorer en termes de temps, de coût et d’efficacité de traitement. Avec cette nouvelle technique, les scientifiques du BRGM d’Orléans avancent des taux de décontaminations pouvant aller jusqu’à 90% sur certains types de Sol.

S. Gilles avec FJO •

L'étude en question qui sera publiée en mars prochain dans une revue scientifique spécialisée, montre en effet des résultats probants. Un traitement par micro-ondes de dix minutes réduit considérablement les concentrations de chlordécone : de 50 à 90% d'élimination de la molécule en fonction de la nature des sols.

Par exemple, les andosols offrent les rendements d'élimination les plus élevés. Les scientifiques l'expliquent par les températures finales atteintes en cours de traitement : jusqu'à 300°C.

Une élimination efficace du chlordécone ?

Une forme d'emballement thermique différenciée en fonction de la nature thermique des sols mais qui entraîne une élimination efficace du chlordécone. Les scientifiques affirment même que ce traitement par micro-ondes semble plus efficace ou au moins, aussi efficace que 60 minutes de chauffage conventionnel à une température de 200°C.

Ces résultats incitent à une intensification ultérieure des recherches en particulier pour le traitement des andosols, en raison de leurs réponses fortes aux micro-ondes.

Andosol : Néologisme formé à partir du japonais an do ("noir") et de sol.

Un andisol ou andosol, selon la Base de référence mondiale pour les ressources en sols, est un sol humique peu évolué de montagne comportant un horizon supérieur riche en matière organique et une roche-mère d'origine volcanique.