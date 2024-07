Philippe Martiny, l’animateur de konpa, de retour en Martinique après 4 ans à Haïti

Le 13 février 2020, Philippe "zouk konpa" Martiny, connu à la Martinique et en Haïti pour son implication dans la promotion du konpa, la musique populaire haïtienne, quitte son île en direction de Port-au-Prince. Il avait prévu de passer un mois avec ses amis, dont des artistes haïtiens à la Martinique.

Sa visite d’un mois s’est prolongée de quatre ans.

Il s’était rendu dans la ville d’Arcahaie pour visiter le siège de l'Independence d'Haïti.

Il y est resté bloqué pendant plus de trois ans.

La pandémie, la violence des gangs et l’assassinat du Président Jovenel Moïse ont fait qu’il ne pouvait plus rentrer.

Quand les gars ont commencé à kidnapper les gens, à brûler les prisons et à tirer sur les gens dans les rues, j’ai compris que c’était grave. J’ai été frappé. On a pointé un fusil sur ma tête.

Il a loué une chambre à Arcahaie. La nuit, il fallait éteindre la lumière et ne faire aucun bruit. Il avait peur de dormir. "Les gangs aimaient brûler les maisons avec les occupants pendant la nuit", raconte-t-il.

Philippe Martiny dormait une heure par nuit. Chaque bruit le terrorisait. Il se couchait avec ses chaussures à ses pieds, prêt à fuir en cas d’urgence.

Il mangeait une fois par jour. Son repas, préparé sur un tesson, était composé de riz, d’un pilon de poulet, bien nettoyé avec du vinaigre et de jus d’orange sur.

On ne pouvait pas boire de l’eau. Même pour se doucher ça grattait le corps et on avait des boutons et des plaques.