Pitons du nord, forêts et montagne Pelée de Martinique sont désormais inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO

C'est historique, les Volcans et forêts de la montagne Pelée et des pitons du nord de la Martinique sont désormais inscrits au Patrimoine mondial de l'UNESCO. La décision a été prise ce samedi 16 septembre lors de la 45e session du comité du patrimoine mondial qui s'est tenue à Riyad en Arabie Saoudite. Cette annonce du comité vient récompenser des années de travaux en coulisses et aura des répercussions importantes pour la Martinique.

Alain Petit •

Ils ont œuvré jusqu'au bout et cela a payé ! La délégation française a travaillé tard dans la nuit pour présenter un dossier irréprochable face au 45e comité du patrimoine mondial de l'UNESCO. Un travail diplomatique en coulisse a été nécessaire pour sensibiliser les 21 états qui composent le comité. Il a finalement statué en faveur des sites de la Martinique au classement des Biens naturels au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un travail de fond, couronné de succès Ce samedi matin (16 septembre), face au jury, Serge Letchimy, président du conseil exécutif de la CTM, représentant la Martinique a su convaincre de l'intérêt de la candidature de l'île à l'inscription aux Biens Nautrels du patrimoine mondial de l’UNESCO. Le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a souligné que la Montagne Pelée, volcan de classe mondiale, comme celui de Pompéi ou de HawaÏ ne faisait pas partie du patrimoine mondial de l'Unesco. Une lacune selon lui, constatée par les membres de l'UICN depuis 2009... Des propos soutenus par Philippe Franc, ambassadeur, délégué permanent de la France auprès de l'UNESCO. Serge Letchimy au 45e comité du patrimoine mondial de l'UNESCO • ©UNESCO Ce n'était pas gagné d'avance Si l'inscription des sites de la Martinique a fait consensus, ce n'était pas gagné d'avance. L’Union Internationale pour la Conservation de la Nature, l'UICN, a émis dès le début des réticences en argumentant sur le fait que l'intégrité des sites ne serait pas assurée et demandant le report de l'inscription. Une demande balayée par l'ambassadeur d'Egype qui a apporté des précisions sur les mesures de "protections efficaces claires et rigoureuses du site garanties par le Parc Naturel Regional de la Martinique" en adéquation avec les exigences du comité du patrimoine. Le représentant du Rwanda a aussi souligné "l'influence de la Montagne Pelé sur l'œuvre artistique d'Aimé Césaire, mettant en évidence sa valeur universelle". La prise de position de l'Egypte a été in fine suivie par l'ensemble des autres Etats faisant ainsi consensus pour l'inscription des volcans et forêts de la montagne Pelée et des pitons du nord de la Martinique au patrimoine Mondial de l'UNESCO. Les sites de notre territoire, la montagne Pelée et ses forets, les pitons du nord (ils sont au nombre de 13 avec ceux du Carbet), le Morne Jacob et le Mont Conil sont de véritables richesses en biodiversité et en géologie. Ils feront désormais partie des 1157 sites déjà inscrits. Ces sites sont aussi les 7e Biens français à figurer au patrimoine Mondial de l'Unesco. C'est une décision historique, elle consacre plus de 10 ans de procédures portées par le Parc Naturel Régional de Martinique pour le compte de la Collectivité Territoriale de Martinique avec le soutien de l'État. Les retombées pour le territoire seront importantes. La délégation française au 45e comité du patrimoine mondial de l'UNESCO à Riyad en Arabie Saoudite. • ©Thierry Sokkan Les volcans et forêts de la montagne Pelée et des pitons du nord de la Martinique auront une visibilité internationale prestigieuse. Cette mise en avant mondiale devrait provoquer une augmentation de la fréquentation touristique de 30 à 40%. En dehors de ces retombées économiques, c'est tout un pan de la biodiversité de la Martinique qui sera préservé.

