Policiers, douaniers et gardiens de prison expriment leur détresse face aux élus

© Martiniquela1ère Séance plénière de l'Assemblée de Martinique avec une prise de parole des syndicats des forces de l'ordre.

Forces de l'ordre à l'Assemblée

C'est bien parce qu'ils décrivent une situation explosive, que des représentants syndicaux de la police, de la douane et de l'administration pénitentiaire, sont venus à la plénière de l'Assemblée (jeudi 26 septembre 2019), à la recherche du soutien des élus.Les syndicalistes des forces de sécurité, ont surtout signifié leur inquiétude. "Encore deux mois et vous verrez que nous ne pourrons plus tenir le terrain. Ce n'est pas pour alarmer la population. Ce sont des faits, des chiffres, qui démontrent l'insuffisance de moyens et d'effectifs de la police en Martinique", déclare Joé Lof (Unité SGP Police FO).Apparaissent tour à tour :Joé Lof (Unité SGP Police FO)Jean-Marie Ravenet (UNSA douanes)Patrick Louvounou (FO pénitentiaire).