PORTRAIT. La martiniquaise Rosine Coq-Germanicus enseigne la nanoscience à l'université de Caen… un exemple de réussite

Rosine Coq-Germanicus est une scientifique martiniquaise, professeure à l'université de Caen dans le nord de la France, en Normandie. Après le collège à Ducos, puis le lycée Acajou 1 au Lamentin, le bac en poche, elle entame des études à Fouillole en Guadeloupe en 1993. "J'ai toujours aimé les mathématiques et été passionnée par la physique, une matière qui explique le monde qui nous entoure et celui dans lequel nous vivons".

Titulaire d’un Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) obtenu à Montpellier, Rosine Coq-Germanicus est ensuite sélectionnée par le CNES (Centre National d'Etudes Spatiales) de Toulouse. Durant 3 ans, elle y étudie la dégradation des composants optoélectroniques embarqués dans l'espace et décroche un doctorat à l’issue duquel, "nous avons édité une méthode pour reproduire la dégradation lors des missions spatiales".

J'ai obtenu mon poste de maître de conférences à Caen, il y a 20 ans. J'ai commencé à travailler en nanosciences. Mon travail consiste à caractériser la matière à l'échelle nanoscopique. L'objectif est de comprendre et de découvrir la matière à cette échelle, pour optimiser les procédés de fabrication et leurs fiabilités. J’étudie des composants intégrés dans les téléphones portables, les pacemakers et aussi les nouveaux composants pour les voitures électriques.

De passage dans son île natale il y a quelques jours, Rosine Coq-Germanicus a rencontré les 5 classes de 3e du collège Cassien Sainte-Claire de la Meynard à Fort-de-France, pour "un voyage au cœur du nano-monde". Il "désigne les objets de tailles nanométriques (1 milliard de fois plus petit que le mètre)" explique la doctorante.

Je valorise la science pour tous. Je crois en la personne âgée qui véhiculera le message de confiance que l'on peut faire à la science, notamment à la nanoscience. Et aux enfants, pour déconstruire des croyances et apporter la véracité. Il s'agit aussi pour moi, de donner l’exemple et susciter la persévérance pour les études et la confiance en la possibilité de réussir et de s'épanouir.