Première édition des "Escales Pros", pour la promotion du tourisme durable au nord de Martinique

Mercredi 12 juin 2024, de 8h à 13h, la première édition des "Escales Pros" met l’accent sur le tourisme durable dans le nord de l’île.

Cette demi-journée sera ponctuée par des interventions en salle, des stands d’information et "des moments de convivialité gourmande assurés par des traiteurs végétariens qui privilégient les produits locaux".

La route vers l'extrême nord atlantique en Martinique (image d'illustration). • ©Roger Gally

L’Office de tourisme Péyi Nord Martinique, en accord avec la stratégie politique de CAP Nord, vise à faire du tourisme durable un moteur de l’économie et un levier de résilience pour le territoire. Le tourisme durable, tel que défini par l’Organisation Mondiale du Tourisme, prend en compte les impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs, tout en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de l’environnement et des communautés d’accueil.