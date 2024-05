Propriété foncière : la nouvelle loi fustigée par le député Nilor, avant une conférence de concertation en Martinique

Lors de la traditionnelle séance hebdomadaire des questions au gouvernement (mardi 14 mai 2024), Jean-Philippe Nilor a pointé du doigt un volet de la dernière loi relative à la propriété foncière.

Le député martiniquais de LFI a interpellé le Premier ministre sur le texte visant à accélérer et à simplifier la rénovation de l’habitat insalubre, une disposition insatisfaisante explique l’élu à la tribune de l’Assemblée nationale.

Dans sa réponse, le Premier ministre Gabriel Attal a rappelé le sens de cette nouvelle loi foncière et a en outre confirmé que la préfecture de Martinique lance ce vendredi (17 mai) une conférence de concertation sur le sujet.

La loi du 9 avril 2024 relative à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement traitent ces difficultés. Elles prolongent le régime dérogatoire mis en place par la loi letchimy de 2018 qui permet de faciliter la sortie de l'indivision successorale et de relancer la politique du logement en outre-mer jusqu'en 2038.