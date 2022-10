Quelle réponse de Gérald Darmanin face à la délinquance explosive en Martinique ?

La venue en Martinique du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer était très attendue par les syndicats des forces de police. C’est chose faite ce samedi 1er octobre 2022, une visite de 24h durant laquelle Gérald Darmanin doit apporter "des réponses concrètes".

C’est en tous cas le souhait des gardiens de la paix qui déplorent à ce jour depuis le début de l’année, 23 homicides. C’est plus qu’à Marseille fait observer le syndicat Alliance Police, d’où la demande insistante de moyens supplémentaires.

D'abord nous n’avons pas compris qu’après les événements de novembre 2021, après la sortie de terre du nouveau commissariat de Fort-de-France, ou encore la réforme de la DTPN, qu’il n’a pas fait le déplacement plus tôt (…). Ensuite, nous pensons par exemple qu’il faut réfléchir à un redéploiement police-gendarmerie, assurer la continuité du service public entre 12 et 15h et durant la nuit chez nos collègues militaires, comme c’est le cas en zone police. Et bien entendu, plus d’effectifs car nous sommes toujours sous-dotés par rapport aux autres territoires ultramarins, alors que nous sommes à ce jour, en tête en nombre de crimes avec 23 homicides depuis le 1er janvier, devant une ville comme Marseille.