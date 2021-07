"Ready to Fly", la mention qui garantit la conformité des papiers sanitaires du voyageur sur Air France

Samedi 17 juillet 2021, la compagnie historique lance son service "Ready to Fly", au départ de Paris à destination de la Corse et de l’Outre-mer. Cette mention qui figure sur les cartes d’embarquement, permettra de vérifier plus facilement les documents d’ordre sanitaire exigés par les autorités.

Guy Etienne •

Air-France invite ses voyageurs au départ de Paris vers la Corse ou les destinations d’Outre-mer, à transmettre leurs documents d’ordre sanitaires via une plateforme en ligne lors de la réservation. Les papiers sont vérifiés et s’ils sont conformes, un message de confirmation est adressé aux clients. Les cartes d’embarquement émises porteront alors la mention "Ready to Fly", permettant "une prise en compte rapide" par les agents de l’aéroport le jour du départ. "Service gratuit et facultatif" Avec "Ready to Fly", Air France permet à ses clients d’aborder le voyage de façon plus sereine, avec la certitude qu’ils possèdent l’ensemble des documents nécessaires pour embarquer. Ce service gratuit et facultatif rend également le parcours en aéroport plus fluide, en évitant des contrôles successifs. (Communiqué sur corporate.airfrance.com) "En cas de dossier incomplet, un message de notification est envoyé", invitant l'usager à transmettre les justificatifs manquants ou à les présenter à l’aérogard le jour de son voyage, précise la compagnie. "Ready to Fly", devrait se déployer "progressivement" durant ces grandes vacances, sur plusieurs autres destinations.

