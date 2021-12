Record mondial pour une bouteille de rhum agricole de Martinique vendue 13 000 euros

4 bouteilles de rhum Saint James ont été vendues aux enchères pour plus de 18 000 €, au profit des actions du Rotary Club de-Fort-de-France.’Le club service va acheter des logiciels d’aide à la lecture pour des collégiens en difficulté à Fort-de-France et à Sainte-Marie.

Un record mondial pour une bouteille témoin de cuvée de rhum agricole à 13 000€ !

Il s’agissait de bouteilles issues d’une cuvée exclusive élaborée à partir des 8 derniers fûts du millésime 1998 dans le cadre d’une action caritative au profit des actions de lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme du Rotary Club de Fort de France.

Le rhum provenant de la première campagne de rhum AOC Martinique de 1997, a vieilli dans les fûts de bourbon durant 21 ans dans les chais de la distillerie Saint-James, jusqu’en novembre 2020, ce qui lui confère un caractère d’exception et unique : rhum AOC le plus vieux à date. La bouteille témoin – unique de conception de cette cuvée, s’est littéralement envolée et a été arrachée à 13 000 € ! un record mondial historique pour une bouteille témoin de cuvée ! Soit un montant total de 18400 €.

L'opération s'est déroulée en direct sur internet depuis la Martinique ( Cave de la distillerie Saint-James). D’Europe (Belgique, France, Italie, Luxembourg…), d’Asie (Singapour) et de la Caraïbe (Martinique, Guadeloupe, Saint Barthélemy…), une quarantaine d’acheteurs internationaux presque tous collectionneurs chevronnés, étaient au rendez-vous dès les premières minutes.

Les 4 bouteilles ont été adjugées en moins d’une heure, très largement au-dessus des estimations. Les enchères ont été très animées surtout pour la dernière bouteille où on a pu assister à une bagarre âpre pour l’emporter entre des collectionneurs d’Italie, de Belgique et de Singapour, tous très accrocheurs.

C’est ainsi que les bouteilles de rhum N°1, 2 et 3 de la cuvée Fort de France 1998 pour le Rotary de Fort de France, sont parties respectivement à 1900 €, 1800 € et 1700€, triplant à quadruplant leurs estimations.

Nous remercions chaudement nos partenaires ainsi que les acheteurs et les médias. Cette vente à dimension internationale illustre à nouveau combien notre rhum est un véritable Ambassadeur mondial de notre ile. Elle témoigne à quel point notre rhum AOC unique au monde est de plus en plus prisé au sein d’une communauté de collectionneurs et d’experts internationaux et constitue un capital pour les générations futures quand on voit leur cote aux enchères. Nous espérons que les Martiniquais en prendront de plus en plus conscience, en retirons une immense fierté et se mettront à collectionner également des bouteilles de notre précieux rhum pour préparer demain !.