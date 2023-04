Sainte-Anne en Martinique : un barrage sauvage soulève la colère des écologistes aux Salines

Que se passe-t-il à l'étang des Salines ? Un des canaux du site est en partie asséché. La faute à un barrage sauvage. Plusieurs associations écologiques montent au créneau, en affirmant que le propriétaire du terrain détourne la rivière pour faire traverser ses animaux. Cette coupure provoque la mort de la faune et de la flore estiment les militants qui veulent rétablir le cour d'eau.

Nouvelle mobilisation des écologistes samedi 15 avril 2023 aux Salines, à Sainte-Anne en Martinique. Après avoir nettoyé la plage de l'Anse-Meunier, une trentaine de membres d'associations ou de partis politiques se sont rendus le long d'un des canaux de l'étang des Salines.

Sur place, ils ont constaté qu'un nouveau barrage avait été érigé. Celui-ci interrompt la circulation naturelle du cour d'eau, ce qui a pour conséquence, de baisser le niveau et de faire monter la température et la salinité du canal. Pire, ces actions entrainent la mort des poissons et l'assèchement des berges.

Des poissons morts dans un des canaux de l'étang des Salines • ©Xavier Chevalier

Les écologistes affirment que "ce n'est pas la première fois qu'un barrage est installé par le soi-disant propriétaire des lieux. Il fait cela pour faire traverser ses bœufs". Les militants mettent en cause les propriétaires de l'usine du Marin.

Paul Loumengo et d'autres militants écologistes sont venus constater qu'un barrage illégal cause la mort de la faune et de la flore • ©Xavier Chevalier

Les écolos précisent avoir déjà détruit par le passé des barrages, afin de faciliter la circulation de l'eau. Selon eux, "cette situation ne cesse de se répéter", malgré les amendes infligées.