Triathlon : l’allemand Sébastian Neef remporte la première édition du MadinTri en Martinique

Sébastian Neef d’origine allemande, remporte la 1e édition du MadinTri à Sainte-Luce, après avoir enchaîné les épreuves de ce triathlon en 1h55mn et 1 seconde. Cet athlète est un professionnel multi-facette (triathlon, Xterra, triathlon hiver).

Ludeau Philippy, le premier martiniquais parmi les participants adultes, termine 5e en 2h26 mn.

Le MadinTri Triathlon porté par la Ligue de Triathlon a pour ambition de devenir une des courses phares de la Caraïbe avec une expérience de course exceptionnelle et des prestations de qualité dans une ambiance chaleureuse. Nous voulons développer le Triathlon ici et faire venir un grand nombre de triathlètes internationaux.