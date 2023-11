Édouard Phillipe, maire du Havre, reçu par Bruno Nestor Azérot à Sainte-Marie en Martinique

C’est depuis la baie du Havre, au nord de la France qu’a été donné le coup d’envoi de la régate Jacques Vabre édition 2023, pour une traversée de l’atlantique en direction de la Martinique.

Et c’est tout naturellement que le maire de la ville de départ, Édouard Philippe, s’est invité sur la ligne d’arrivée à Fort-de-France. L’ex Premier ministre français a profité de son passage éclair dans l’île, pour rencontrer son homologue Bruno Nestor Azérot, 1er magistrat de Sainte-Marie et ex-député.

Édouard Philippe, l’ancien chef du gouvernement français sous le premeir quinquénnat d'Emmanuel Macron, découvre la "Maison du Bèlè" à Sainte-Marie en Martinique (mardi 14 novembre 2023). • ©L. Albert

Cette rencontre qualifiée de "visite de courtoisie" par l’entourage du président de Cap Nord, s’est déroulée sur le site culturel de la "Maison du Bèlè", à Sainte-Marie, en présence de Joseph Péraste, chef de la municipalité voisine du Marigot.

Les 3 hommes ont surtout parlé patrimoine. "L'ambiance est chaleureuse, détendue c'est très chouette" a réagi Édouard Philippe sur place. Ce dernier a même joué du tambour.

C'est formidable de venir ici à Sainte-Marie, dans le temple du "Bèlè", de découvrir cette danse mais qui est plus qu'une danse manifestement, qui est à la fois une culture, une façon de transmettre un certain nombre de choses, donc j'ai découvert la musique qui va avec. Et puis l'ambiance est chaleureuse, détendue c'est très chouette, au moment où je viens pour l'arrivée de la transat [et] pour montrer le partenariat très fort entre Le Havre et Fort-de-France, c'est bien aussi de venir ici découvrir quelque chose de très traditionnel, de très puissant et très profond… la culture martiniquaise et antillaise en général.