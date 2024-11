Salon ITBE 2024 : Des TPE des Antilles de la Caraïbe et d'ailleurs s’affichent sur la scène internationale à Miami

Plusieurs très petites entreprises (TPE) et institutions provenant de Martinique, de Guadeloupe, de Sainte-Lucie, de France et des États-Unis ont pris part, les 15 et 16 octobre derniers à Miami, à la deuxième édition du salon ITBE (International Trade and Business Expo). Organisé par le Collectif Coopération Export Martinique (CCEM), cet événement d'envergure regroupe des entreprises caribéennes aspirant à développer leur activité à l’international.

La deuxième édition de l’International Trade and Business Expo (ITBE) s’est tenue les 15 et 16 octobre 2024 dans l’auditorium de l’Aéroport international de Miami, un lieu stratégique offrant des infrastructures modernes et accessibles, parfaitement adaptées à un événement de cette envergure.

Placé sous l’égide de Viviane Chiffrin et Denis Antoine Hérault, les organisateurs, cet événement a permis aux participants de bénéficier d’opportunités commerciales uniques, favorisant le renforcement de leurs réseaux professionnels dans un cadre dynamique et inspirant.

tables rondes avec des experts, expositions de produits ,conférences et rencontres avec les professionnels pour les entreprises venues à Miami • ©ITBE

Un bilan prometteur pour une initiative ambitieuse

Ce salon, fruit de la vision d’une équipe engagée, s’inscrit dans une démarche visant à offrir une plateforme internationale aux petites et moyennes entreprises (PME) issues d’Europe, des Caraïbes, d’Afrique et d’Amérique du Nord.

Il constitue un espace privilégié pour rencontrer de nouveaux clients, établir des partenariats stratégiques et explorer des opportunités inédites, qu’il s’agisse de facilitation commerciale, de mentorat ou de collaborations d’affaires.

L’édition précédente avait déjà démontré son impact significatif, avec la signature de partenariats diversifiés et fructueux dans des secteurs tels que l’aéronautique, les énergies renouvelables, la santé et le bien-être, l’agrobusiness, le tourisme d’affaires, le numérique, l’art et la mode, ainsi que l’artisanat et la construction.

Cette diversité reflète le potentiel multidimensionnel du salon et sa capacité à rassembler des acteurs issus de secteurs variés autour d’une ambition commune : s’ouvrir à l’international.

Bilan ITBE 2024 Denis Antoine Hérault co-organisateur • ©Daniel Bétis

Cette édition a offert à la délégation du CCEM une opportunité unique de découvrir et d’interagir avec des institutions américaines. Ces rencontres ont permis aux participants d’acquérir une meilleure compréhension des stratégies et initiatives, tout en explorant des opportunités de collaboration et de synergie.

en haut : proclamation, reconnaissance officielle ville de Miramar - à droite : Le consul de France Raphaël Trappa avec les chefs d'entreprise. En bas à droite, séance de travail entre chefs d'entreprises. • ©ITBE

En 2025, une édition nomade

Le salon se déplacera dans plusieurs villes de Floride. Avec son partenaire historique, l'aéroport de Miami, L’ITBE s’affirme comme une plateforme essentielle pour catalyser l’innovation, stimuler les investissements, et bâtir des ponts durables entre les continents.

La troisième édition s’annonce comme un événement incontournable pour le développement économique global. Elle ambitionne de repousser les frontières de la coopération internationale, en renforçant les échanges entre entreprises et en ouvrant de nouvelles perspectives pour les petites et moyennes entreprises.

Interview bilan ITBE 2024 • ©Daniel Bétis

En poursuivant sur cette lancée, le Collectif Coopération Export Martinique (CCEM) entend inscrire cet événement dans la durée, en consolidant sa réputation comme un rendez-vous clé pour les acteurs économiques des outremers et d’Afrique qui envisagent de s’imposer sur la scène internationale.