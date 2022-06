Sanctions renforcées contre les passagers perturbateurs à bord des avions

En ce début des grandes vacances, une ordonnance présentée en Conseil des ministres le 1er juin 2022, a renforcé le dispositif juridique actuel à l’encontre des passagers qui perturbent les vols. L’intention est de "lutter contre les incidents à bord des avions de ligne en accroissement constant".

Refus d'obtempérer, incivilités, agressions… coûteront plus chers aux auteurs.

Ces amendes peuvent s’élever jusqu’à 75 000 € et 5 ans d'emprisonnement, le fait de compromettre "la sécurité d'un aéronef en vol par la destruction, la dégradation ou la détérioration volontaires d'un des éléments de l'aéronef ou du matériel de sécurité à bord".

Les comportements perturbateurs concernent notamment :

Une deuxième ordonnance relative au contrôle de l'alcoolémie et à l'usage de stupéfiants dans le domaine de l'aviation civile a été présentée le 1er juin 2022. Elle permet le dépistage d'alcool et de stupéfiants par la gendarmerie et la police chez les membres de l'équipage de conduite et de cabine et aux autres personnes concourant à la conduite des avions.