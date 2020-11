Sans permis, sans assurance, contrôlé à 119 km/h, un motard est condamné à un an de prison avec une peine aménagée

Contrôlé sur la RN5 à Rivière-Salée où la vitesse est limitée à 70 km/h, un motard roulait 119 km/h. Ayant échappé à deux reprises à l’interception des gendarmes, il a été identifié par un enregistrement vidéo. Il est condamné à un an de prison avec une peine aménagée. La moto a été confisquée.

Sur son compte Facebook, la gendarmerie de Martinique à communiqué ce jeudi 19 novembre 2020, sur une enquête menée pendant quelques jours pour identifier l'auteur de plusieurs infractions routières.Les faits se sont déroulés le jeudi 5 novembre 2020 à 16h30. Les gendarmes ont mis en place un poste de contrôle sur la route nationale 5 à Rivière-Salée. À cet endroit, la vitesse est limitée à 70 km/h.Une moto est contrôlée à la vitesse de 119 km/h. Pour échapper à l’interception des militaires, le pilote fait demi-tour sur la bretelle à contresens et quitte la nationale en direction du centre-ville de Rivière-Salée et tombe sur un second dispositif.Surpris à la vue des gendarmes, le deux-roues accélère et se faufile entre les voitures, contraignant les gendarmes à s’écarter pour ne pas être percutés. La moto poursuit sa route en direction de Fort-de-France à vive allure.Disposant de techniques modernes, les gendarmes ont des supports vidéo lors des opérations de contrôle. L’exploitation de l’enregistrement vidéo réalisé au passage du motard par les gendarmes va permettre d'identifier et de confondre le conducteur du deux-roues. Les enquêteurs découvrent que le pilote n'a pas de permis de conduire et n'est pas assuré.Placé en garde à vue pour "excès de vitesse", refus d'obtempérer et d'autres infractions constatées, le motard a fait l'objet d'une comparution immédiate.Il a été condamné à un an de prison avec une peine aménagée. Sa moto lui a été confisquée.