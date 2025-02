C'est l'heure du vote des projets du budget participatif de la ville de Schœlcher

La phase des votes de la 1ère édition du "Budget Participatif" de la ville de Schœlcher est ouverte. Les Schœlchérois ont jusqu’au 28 février pour élire leurs projets préférés. Les projets lauréats seront financés et réalisés par la municipalité.

Après la collecte des idées, puis l’étude de faisabilité des projets, la troisième étape du "Budget Participatif" de Schœlcher est lancée. Jusqu’au 28 février, les résidents de la ville sont invités à voter parmi les projets retenus dans le cadre de ce processus de démocratie participative.

Installation de fontaine à eau, de casiers à code sur les plages les plus fréquentées, de citernes d’eau, création d’une aire de fitness et street work out, amélioration du parcours de santé, mise à disposition d’un jardin partagé, rénovation de l’aire de jeu de l’Anse Madame, réalisation de spot ludiques, création d’un spot de valorisation des sites pour se prendre en photo… 21 projets, imaginés par des Schœlchérois, sont soumis aux votes des Schœlchérois.

Favorise la cohésion sociale et impliquer davantage les habitants

Le budget participatif permet aux citoyens de proposer, puis de choisir, des projets d’intérêt général pour la commune, leur quartier, leur rue, leur école et de les réaliser grâce à une enveloppe dédiée sur le budget d’investissement de la commune.

La démocratie participative est vraiment dans l’ADN de notre équipe municipale puisque dès notre arrivée aux responsabilités, on a mis cette gouvernance en place avec des délégués de quartier et des réunions publiques dans lesquelles les citoyens sont toujours informés des projets, donnent leur avis. On a voulu aller plus loin pour que les citoyens aient une part plus active dans la vie de leur commune en mettant en place ce budget participatif. Ça a aussi une vertu éducative pour nous puisque ça va permettre aux porteurs des projets retenus de voir comment on arrive à la réalisation de projets, puisqu’ils vont suivre chaque étape. Marie Garon, 3e adjointe au maire de la ville de Schœlcher, déléguée aux finances

Une enveloppe budgétaire de 400 000€

Le Conseil municipal a déterminé par délibération la part du budget d’investissement de la commune qui sera consacrée au budget participatif, pour la réalisation des projets issus de cette démarche. Les budgets des projets sont compris entre 3 000 et 100 000€.

On ne sait pas combien seront retenus au départ parce qu’on a une enveloppe budgétaire de 400 000€. Le nombre varie en fonction du vote de la population. Si 4 projets à 100 000€ sont retenus, il n’y en aura que 4. Par contre, si de “petits” projets sont retenus il y en aura plus. Il y aura un classement et on va s'arrêter à la limite des 400 000€.

Plus que quelques jours pour voter !

Les projets seront éligibles au vote jusqu’au 27 février à la mairie de Schœlcher et jusqu’au 28 février en ligne. La mise en œuvre des projets, en associant les porteurs de projets, est prévue "dans l’année".

Mais avant, une cérémonie de remise des prix aura lieu le dimanche 16 mars au Centre Nautique de Schœlcher.