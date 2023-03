Encore des coups de feu à Schoelcher où un homme a été blessé à la cuisse... l'opposition réclame des moyens

Mercredi 15 mars 2023, en début de soirée, un homme d’une trentaine d’années a été touché à la cuisse par une arme à feu en plein bourg de Schoelcher. La veille, une fusillade s’est déroulée au quartier Plateau Fofo. Les élus de l’opposition réclament "plus moyens humains et matériels" pour la police municipale.

Guy Etienne •

La rue de Bord de Mer à Schoelcher a été le théâtre ce mercredi 15 mars 2023 vers 19h, d’une agression par balle, dans la rue du front de mer de la ville. Un homme âgé d’un peu plus de 30 ans, a été blessé au niveau de la cuisse, par un individu qui a ensuite pris la fuite.

Il pourrait s’agir d’un règlement en compte, mais la gendarmerie tentera d’en savoir plus à travers l’enquête qui a été ouverte.

Scènes de violence à répétition

La veille (mardi 14 mars), c’est au quartier Plateau Fofo (Avenue Louis Moreau Gottschalk) que des coups de feu ont été entendus en milieu de soirée, entre 21h et 22h, lors d’une fusillade.

Au moins 3 hommes seraient impliqués, dont celui qui était visé par les tirs. Ce dernier a dû se réfugier dans une pizzéria, avant de disparaître dans la nature, comme ses agresseurs. Une enquête est également en cours.

L’opposition municipale réagit

Lors du conseil municipal du 14 mars précisément, Frank Sainte-Rose-Rosemond, chef de file du groupe "Ateliers Schoelchéroises" a interpellé l’édilité au sujet de ces violences.

J’ai pris l’initiative d’ouvrir le débat et d’interpeller la majorité municipale sur les moyens dévolus à la police municipale et plus largement aux enjeux de médiation et de sécurité dans notre ville. Frank Sainte-Rose-Rosemond

Bourg de la ville de Schoelcher en Martinique (image d'illustration). • ©Guy ÉTIENNE

De son côté, Daniel Chomet qui représente "Schoelcher Dynamique et Solidaire", estime lui aussi qu’il faut "amplifier les moyens humains et matériels, afin de répondre aux situations qui alimentent les violences et incivilités" à Schoelcher.

"Schoelcher Dynamique et Solidaire" préconise d’agir en profondeur par la prévention et la médiation afin de porter des réponses durables dans les quartiers, préservant ainsi notre jeunesse et renforçant la citoyenneté. Cela exige des agents de médiation en nombre suffisant. Cela exige aussi pour notre police municipale, des moyens humains et matériels supplémentaires. Daniel Chomet

D'après nos informations, la commune compte actuellement 8 policiers municipaux munis d'une seule voiture de service et 4 ASVP (Agents de Surveillance de Voie Publique). Mais ces derniers n’ont pas vocation à intervenir pour des délits ; c'est la mission de la gendarmerie.