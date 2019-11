Suspicion d'amiante au collège de Terreville à Schoelcher : les élèves dénoncent l'opacité des autorités

Les élèves considèrent qu'ils sont au centre des préoccupations concernant leur santé et veulent être informés quant à la présence d'amiante au collège de Terreville à Schoelcher. Ils manifestent avec fermeté ce vendredi (8 novembre 2019).

"Ce matin nous avons décidé de bloquer le collège à cause du problème de l'amiante. Les parents sont au courant, il y a longtemps que cela devrait être résolu. (...) Nous n'avons pas eu de débriefing, ni de la part de la principale, ni des professeurs. (...) Alors c'est quoi, nous sommes trop petits pour savoir ce qui se passe dans l'établissement ?", se plaint Michelle Fordant, 14 ans, porte-parole des élèves du collège de Terreville à SchoelcherCertains élèves affirment qu'ils sont inquiets pour leur santé. Ils manifestent avec plus de détermination ce vendredi (8 novembre 2019), car ils pensent qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer.Par ailleurs, les élèves réclament des activités afin d'être occupés entre 12 et 14 heures. "Nous voulons des activités ludiques, faire quelque chose. (...) Non, pendant tout ce temps on tourne comme des zombis dans le collège, on n'a rien à faire", explique Michelle Fordant."La principale doit réunir dans un lieu approprié au sein de l'établissement, tous ces enfants pour leur donner les informations auxquelles ils ont droit", défend Jacques Bellanger, parent d'élève et délégué d'établissement FCPE (Fédération des conseils de parents d'élèves).Depuis lundi dernier (4 novembre 2019), une action est menée pour plus de transparence du rectorat, et de la CTM sur la présence de l' amiante au collège de Terreville de Schoelcher.