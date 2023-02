Scouts et guides de Martinique partagent leurs valeurs de solidarité, d'entraide et de respect

C'est un grand pique-nique qui a réuni la famille des scouts et guides de l’île ce dimanche 26 février 2023, sur la Place de la Savane à Fort-de-France. Depuis plus de 30 ans, ce rassemblement annuel est l’occasion de promouvoir les valeurs du scoutisme et du guidisme, à savoir "la solidarité, l'entraide et le respect".

Guy Etienne •

C’est sous un soleil de plomb que les scouts et guides de Martinique ont célébré cette année sur la Place de la Savane à Fort-de-France, la fête du mouvement fondé par Lord Robert Stephen Baden-Powell et son épouse Olave, nés tous les deux un 22 février, respectivement en 1857 et en 1887.

Organisé depuis plus de trente ans, ce rendez-vous s’est orienté depuis 2006, vers une semaine de promotion des valeurs du scoutisme et du guidisme.

C'est l'occasion pour nous chaque année, de rassembler nos forces vives, nous montrons la vitalité de notre mouvement et nous permettons aussi aux jeunes de se faire de nouveaux amis. Durant la journée, il y a plusieurs temps, dont la montée traditionnelle des drapeaux (…). Nous avons ici les flammes de tous les groupes actifs. Frédéric Banguiau * secrétaire général des scouts et guides de Martinique

Les fanions hissés des différentes communes présentes au rassemblement annuel des scouts et guides de Martinique à Fort-de-France (26 février 2023). • ©Guy ÉTIENNE

"Des valeurs"...

Pour cette édition, la responsable nationale du centre ressources Outre-Mer-Monde a fait le déplacement, afin de resserrer les liens après une baisse des adhésions observée durant la période Covid, et de renforcer l’idée que le scoutisme et le guidisme ont encore du sens en 2023.

On a eu avec l'épidémie de Covid-19, une baisse des activités comme partout, et là ça se redynamise. On a une croissance qui est assez importante avec aujourd'hui 90 000 adhérents dans toute la France, dont 30 000 adultes qui permettent l'accompagnement des jeunes (…). On est en lien avec la nature, avec des valeurs, on donne à ces jeunes des responsabilités (…). On essaie de leur faire découvrir des activités porteuses de valeurs, lesquelles leur permettent de grandir, de s'épanouir, d'évoluer individuellement et en groupe. Mélanie Thoréton

Des activités ludiques ont été organisées à l'occasion du rassemblement annuel des scouts et guides de l'île, sur la Savane de Fort-de-France (26 février 2023). • ©Guy ÉTIENNE

Marie-France Toul, ex élue à l’Assemblée locale au sein du RDM (Rassemblement Démocratique de Martinique), est une bénévole de l’association depuis près de 40 ans. "Je crois beaucoup au respect" dit-elle, face aux dérapages fréquents auxquels on assiste dans les hémicycles politiques, ici comme dans l'hexagone.

Cependant, cette bibliothécaire de profession affirme s’appuyer sur les valeurs du scoutisme et du guidisme depuis qu’elle s’est mise au service de la cité, pour montrer un peu l'exemple.

Le plus important c'est de pouvoir appliquer les valeurs du scoutisme ou que l'on soit et pour ma part, je crois beaucoup au respect, à la solidarité, à la fraternité et je crois aussi, c'est une des valeurs des scouts, que le plus fort protège le plus faible. Donc je crois qu'en tant que politique, c'est aussi notre responsabilité de protéger les plus vulnérables, ceux qui ont le plus de difficultés. Et pour moi, c'est en toute cohérence que je me retrouve dans la vie politique, en mettant en application ce que je vis en tant que scout depuis plusieurs décennies. Marie-France Toul

(De gauche à droite) * Patrick Henriette - délégué territorial des scouts et guides de France en Martinique / * Mélanie Thoréton - responsable nationale du centre ressources Outre-Mer-Monde / * Frédéric Banguiau - secrétaire général des scouts et guides de Martinique / * Marie-France Toul - bénévole de l’association. • ©Guy Étienne

En Martinique actuellement, plus de 170 bénévoles "donnent de leur temps et de leurs loisirs" pour encadrer plus de 600 enfants et jeunes âgés de 6 à 21 ans.

Les scouts et guides de Martinique réunis à l'heure du déjeuner lors du rassemblement annuel à Fort-de-France (dimanche 26 février 2023). • ©Guy ÉTIENNE