SÉ LA KAY NOU. L'Anse Couleuvre au Prêcheur, une ballade entre terre et mer

Immersion au cœur d'un lieu atypique entre mer, rivière et forêt. L'Anse Couleuvre au Prêcheur offre à ceux qui le visite un panorama exceptionnel qui abrite l'une des plus hautes cascades de l'île. Mais ce lieu unique est aussi le témoin du passé de cette zone de l'île avec les ruines de l'habitation du même nom.

Le sentier s’ouvre par une arche naturelle formée par un tronc d’arbre suspendu dans les airs. Dès les premiers mètres, c’est un lieu atypique qui se révèle aux visiteurs.

1,8 kilomètre de sentier escarpé, au cœur d’une végétation dense ou serpente la rivière de l’anse couleuvre. Un cadre idyllique apprécié des touristes.

Avec ses 120 mètres, la cascade de l’anse couleuvre est l’une des plus grandes l’île. Mais elle n’est pas le seul joyau du site. Niché à flanc de falaise, au bout d’un parcours en pleine forêt, une plage de sable gris à la vue imprenable sur l'îlet la Perle.

Trait d’union entre les deux sites, les ruines de l’habitation Anse Couleuvre, l’une des plus importantes de l’époque esclavagiste. On y plante le tabac et la canne à sucre, puis à l’abolition de l’esclavage l’activité se diversifie. Une scierie est implantée et de l’huile essentielle de citron y est fabriquée.

Grâce à ses atouts indéniables, le site de l’anse couleuvre attire chaque année des milliers de visiteurs.





S. FAGOUR / F. LÉONCE / O. OZIER-LAFONTAINE / G. BUVAL