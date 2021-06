Territoriales 2021 en Martinique : 36,56 % de participation à 17h, soit 1 heure avant la clôture du second tour

Participation en hausse pour ce second tour des élections territoriales. 36,56% des inscrits ont voté au pointage de 17h , soit + de 10 points par rapport au premier tour de dimanche dernier (26,17%).

Guy Etienne •

Ce dimanche 27 juin 2021, à 17h, 36,56% des 306 534 électeurs inscrits ont voté. Mais c’est -11 points par comparaison avec le taux de participation de 2015 (47,77%), à une heure de la fermeture des bureaux de vote. A la mi-journée, la mobilisation déjà en hausse de près de 5 points, était de 15,92 % ce dimanche 27 juin 2021.

Tous contre l’abstention

Le premier tour de ces élections territoriales avait été marqué par une abstention record (67,55%), le week-end dernier.

Pour ce second tour opposant 4 listes, tous les candidats ont appelé durant la campagne de l’entre-deux tour, à un sursaut de l’électorat martiniquais.

À l’issue du scrutin du 1er tour du 20 juin 2021, les quatre têtes de liste ont obtenu :

⁃ Serge Letchimy : 31,66% des suffrages

⁃ Alfred Marie-Jeanne : 25,80% des suffrages

⁃ Jean-Philippe Nilor : 12,01% des suffrages

⁃ Catherine Conconne : 10,63% des suffrages.

À la fin du dépouillement ce soir, la victoire sera attribuée à la liste ayant obtenu la majorité des voix. Les résultats de ce second tour sont à suivre en continu et en direct sur Martinique 1ère télévision, en radio, sur notre site internet et notre page Facebook à partir de 18h.