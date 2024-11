Top départ de la "Caravane Chanté Nwèl du Sud" de Martinique, en direction de 12 communes

Les 12 villes du sud de Martinique accueillent à compter du vendredi 22 novembre, la "Caravane Chanté Nwèl" à l’initiative de l’Office de Tourisme de la zone.

C’est "une célébration itinérante des traditions martiniquaises pour l’ouverture de la haute saison touristique" en ce mois de novembre et à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Du 22 novembre au 23 décembre 2024, le groupe "Rassinn' Nwèl" fera résonner les cantiques à bord d’un bus spécialement aménagé, offrant aux habitants et visiteurs une immersion inoubliable dans les traditions locales. Cet évènement marque également le lancement de la haute saison touristique [en Martinique], en proposant une animation unique qui valorise notre patrimoine auprès des visiteurs internationaux.

Les communes du Sud se transforment ainsi durant quasiment un mois en "scènes vivantes, où résidents et touristes peuvent se retrouver pour partager des moments de convivialité, découvrir la richesse culturelle locale et vivre l’authenticité de la Martinique en fête" argumente l’Office.

Le groupe "Rasinn' Nwel" à Fort-de-France (Noël 2023). • ©Daniel BETIS

Certaines étapes de la Caravane seront accompagnées d’un espace dédié à l’exposition et à la vente de produits artisanaux et gastronomiques, à travers des marchés de Noël, une belle opportunité pour découvrir le savoir-faire local et enrichir les préparatifs de Noël avec des produits authentiques.