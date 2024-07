Tour cycliste de Martinique : Damien Urcel remporte le premier tronçon de la première étape de la 43e édition

Les sociétaires de la sélection de Guadeloupe, Damien Urcel, est arrivé le premier au Marin après 2h35 de course rapide entre Fort-de-France et le Marin.

C'était déjà un jour de fête aujourd'hui sur le bord des routes. Les spectateurs installés le long du premier tronçon de 103,8 km ont vu la victoire de Damien Urcel. Une première mise en jambes pour un peloton composé de 115 coureurs répartis dans 22 équipes, avec l'effectif enrichi à la dernière minute par la présence de Moïse Mugisha de la Pédale Pilotine, finalement autorisé à prendre le départ.

Au tiers du parcours, à Sainte-Luce, huit coureurs ont réussi à prendre le large : Stéfan Bennett, Jeremy Deloumeaux, Damien Urcel, Marc Flavien, Quentin Tollet, Jules Chatelon, José Hodebourg, et Yugi Tsuda. Avec un rythme de plus de 65 km/h de moyenne, les fuyards ont accentué leur écart avec le peloton jusqu'à 3 minutes et 8 secondes à Rivière-Salée.

Les 8 fuyards ont mené un train d'enfer durant plusieurs kilomètres • ©Chistophe Arnerin

Au giratoire de l'Anse Figuier, au 93 e kilomètre, Yugi Tsuda et Damien Urcel ont mené une attaque faisant exploser le groupe. Damien Urcel a été le plus rapide au sprint sur la ligne d'arrivée au Marin.

Réaction de Damien Urcel le vainqueur au Marin • ©Raphaël Bastide

Cet après-midi, à partir de 15h, le peloton partira cette fois-ci du Marin pour rejoindre Fort-de-France. Une étape de 68,5 km dont l'arrivée sera jugée devant la mairie du chef-lieu.