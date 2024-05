Tour cycliste junior de Martinique : le Guadeloupéen Kenny Thezenas s’impose à Rivière-Pilote dans la 4e étape

Le Guadeloupéen Kenny Thezenas remporte la 4e étape du tour cycliste junior de Martinique 2024. Mardi (30 avril), la course de 97km reliait le Robert à Rivière-Pilote. Après cette nouvelle épreuve, le sociétaire du VCSA gagne une place au général et se classe 13e.

C'est vrai qu’au début de la course, je ne me sentais pas trop bien, du coup j’ai attaqué au début. Et puis le peloton m’a rattrapé. J’ai eu un ennui mécanique ensuite. J’ai pris beaucoup de temps à rattraper le groupe suivant et puis je me suis refait. J’avais envie de cette victoire. Je suis allé la chercher. Ça fait du bien au moral et on verra bien pour la suite.