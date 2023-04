Transport aérien : vols annulés ou reportés entre la Guadeloupe et la Martinique le 11 avril en matinée

Partager :

Tous les vols régionaux à destination et au départ de l’aéroport Pôle Caraïbes en Guadeloupe, prévus jusqu’à 13h ce mardi 11 avril 2023, "sont annulés ou reportés". Les passagers de Martinique, de Guyane et de Saint-Domingue sont concernés. C’est à cause de la "fermeture des services du contrôle aérien" précise la direction de l’aérogare de Pointe-à-Pitre.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook dans la nuit du 9 au 10 avril, la société aéroportuaire Pôle Caraïbes annonce l’annulation ou le report des vols régionaux programmés dans la matinée du mardi 11 avril 2023, "en raison de la fermeture des services du contrôle aérien". À la suite d’une tension sur les effectifs, les services du Contrôle Aérien de Guadeloupe (SNA AG) seront fermés, durant la matinée du mardi 11 avril 2023 jusqu'à 13h00. Tous les vols régionaux à destination de Fort de France, Cayenne, Saint Barthélémy, Saint Martin et Saint Domingue au départ et à l’arrivée de Guadeloupe Pôle Caraïbes prévus avant 13h00, sont annulés ou reportés. Communiqué de l'Aéroport Pôle Caraïbes de Guadeloupe (Page Facebook) Reprise du trafic prévue après 13h Les passagers dont le vol était prévu dans ce créneau sont invités à "contacter leur compagnie aérienne pour toute information concernant la modification ou le report de leur vol et les heures d'ouverture des enregistrements". Ce trafic régional devrait reprendre dans les deux sens à 13h00. "Les premiers enregistrements ouvriront à partir de 11h pour les vols régionaux".

