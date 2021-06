Transport de stupéfiants : un bateau arraisonné, plusieurs personnes en garde à vue

Karl Sivatte •

Un important déploiement de forces de l’ordre hier soir (mardi 1er juin) a permis l’arrestation de plusieurs individus suspectés de transport de stupéfiants selon les premiers éléments recueillis. Ces personnes ont été arrêtées au large des côtes du François et du Vauclin par les forces de l’ordre qui ont ramené les suspects interpellées au port du Vauclin.

Selon les éléments en notre possession, le principal suspect serait un excursionniste bien connu, opérant habituellement au François. L’homme était sous surveillance depuis quelque temps déjà et son bateau a donc été arraisonné hier soir.

Pour mener à bien leur intervention, gendarmes et douaniers avaient interdit tout accès à l'un des pontons du port du Vauclin (celui situé près de l’ex-Coopemar) et ont ainsi pu débarquer les individus et les stupéfiants transportés.

Les badauds ont vu défiler un nombre important de véhicules des forces de l'ordre à la fin de leur intervention sur le port du Vauclin (1er juin 2021). • ©RS

Cet imposant dispositif a attiré des badauds. Tenu à l’écart de la scène, le public a pu assister tout de même "à l’encerclement" et la mise en sécurité du port. Dans la foulée de leur arrivée à quai, les forces de l’ordre se sont empressées de mener à bien leur mission et d’exfiltrer les protagonistes et leur butin dans un cortège impressionnant pour quitter le Vauclin.

Pour l’heure, les autorités poursuivent leur enquête et ne communiquent pas sur cette affaire. Un dossier à suivre.