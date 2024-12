Trinidad et Barbade, deux nouvelles dessertes aériennes dans le ciel de Martinique

Dès ce mois de décembre 2024, Caribbean Airlines fait son entrée dans le ciel de la Martinique comme prévu. La SAMAC (Société Aéroport Martinique Aimé Césaire) s’en réjouit, après avoir préparé le terrain en accueillant en amont (le 5 août 2024), une délégation du transporteur trinidadien et jamaïcain "pour une visite de ses infrastructures modernisées".

D’après la Société, "la délégation a particulièrement apprécié le nouveau parcours passager et les installations de la Jetée Régionale, conçue pour faciliter les vols en provenance et à destination de la Caraïbe".

Ces deux nouvelles liaisons aériennes s’inscrivent pleinement dans l’ambition de la SAMAC d’"ouvrir le ciel de la Martinique au Monde" pour tisser des liens économiques, culturels, sportifs et académiques, plus forts avec les îles de la zone Caraïbe et construire une Caraïbe mieux connectée, avec une offre de dessertes qui répond aux attentes des martiniquais et des voyageurs caribéens.