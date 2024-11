Ultime hommage à l'ingénieur du son et directeur artistique Patrick Marie Joseph

Le monde artistique est en deuil depuis le 18 novembre 2024, l'ingénieur du son Patrick Marie Joseph est parti à l'âge de 62 ans. Travailleur infatigable, défenseur des musiques antillaises, directeur musical, producteur, gérant de Solibo Music, il était apprécié des acteurs de la profession Ses obsèques se dérouleront ce mardi 26 novembre 2024 (aujourd'hui) à la Cathédrale Saint Louis de Fort-de-France (15h).

Né à Basse-Pointe, commune de l’extrême Nord de la Martinique, Patrick Marie Joseph a vécu une enfance heureuse au Terres-Sainville à Fort-de-France, entouré de son frère Michel et de ses parents Julie et Etienne. Chaque vacances était pour lui l’occasion de se ressourcer dans le Nord de l’île.

La musique l’enveloppe de son charme

Très jeune, Patrick Marie-Joseph apprend en autodidacte la guitare et se passionne pour les musiques populaires de l’époque. Son père trouvant l’instrument envahissant, la lui confisque. Le destin est là et le jeune Patrick devient une référence en tant que DJ entre 1978 et 1979.

L'ingénieur du Son, une passion la musique, une exigence la qualité • ©Solibo Music

Des études d’électroniques pour un passionné de sonorités

Nous sommes en 1981, les ondes se libèrent. BAC en poche avec mention, il s’envole dans l’Hexagone pour des études électroniques, mais n’abandonne pas ses rêves de musique. Directeur informatique jusqu’en 2002, il se perfectionne au piano.

Patrick avait une exigence de qualité et une joie de vivre qui le distinguaient dans toutes les activités entreprises. C’était un créateur talentueux, ,un amoureux de la vie, un homme loyal, un professionnel engagé, défenseur de nos musiques. Marie Claude Marie-Joseph - Epouse de Patrick

Patrick décide de faire de la musique son métier

D’une grande discrétion, il a travaillé sur plusieurs projets. Auteur-compositeur-producteur en 1998, il lance Latitud Karayib. Puis à Paris, il monte le concept à la Coupole "Escales Caraïbes" avec son épouse Marie-Claude qui partage la même passion. Les premiers artistes sont Dédé Saint-Prix et Jean-Philippe Marthely.

2002, il est au carrefour de sa carrière. À la suite d’un infarctus, il décide de devenir un professionnel de la musique. Patrick Marie-Joseph retourne aux études et réussit major de sa promotion. Il devient officiellement ingénieur du son et monte le studio d’enregistrement "Zwèl" en 2004. Parallèlement il crée son label "Solibo Music".

Nous avons vu défiler les plus grands noms au studio Zwèl à Chevilly Larue, Kassav’, Carimi, Zouk Machine, La compagnie Créole, Tanya Saint-Val, Dédé St Prix, Pipo Gertrude, Jocelyne Béroard, Ralph Thamar, ….C’était un bonheur de découvrir une constellation de pays Martinique, Guadeloupe, Guyane, Haiti, la Réunion, France, Angleterre, Cameroun, Cote d’Ivoire . Patrick a enregistré plus d’une centaine d'artistes et plus de 800 albums…. faisant preuve d'exigence, car la transmission est importante Marie-Claude Marie Joseph

Joby Valente, Valérie Loury, Ludivine Rétory • ©Solibo Music

Un travailleur infatigable, un homme de conviction et de challenge

Après la relance d’escales Caraibes, la production les beaux gosses, Moun Karayib, Pipo Gertrude, Rachel, MariKlod, Bal à Gwo Tanbou et bien d’autres …Patrick Marie-Joseph travaille et réalise en tant que directeur artistique, 3 éditions des nuits de l’Outremer à Bercy, le Trophée des Arts afro-caribéens au théâtre du Châtelet.

L’œuvre de sa vie, hymne à la Martinique, "Jenn Kon vyé ", projet qui part d’une discussion avec Dédé Saint-Prix à l’idée de préserver, d’enregistrer et de transmettre les musiques de Martinique.

"Jenn Kon Vyé", demeure six ans de travail, recherches avec des artistes connus et moins connus, une immersion dans les campagnes reculées et des rencontres avec des musiciens, conteurs actuels.

Patrick Marie- Joseph • ©Solibo Music

Je me souviens, Patrick confiant expliquant son projet à chaque artiste retenu. L’adhésion de tous à ce pari fou a été totale. Patrick rassemble 100 ans de musiques de la Martinique, avec 250 artistes de 3 à 93 ans, 61 titres dont 80% d’inédits et produit un triple Cd "Jenn Kon Vyé" pour laisser une trace des grandes périodes musicales de la Martinique. Marie-Claude Marie-Joseph

Un titre chanté par Michel Thimon et composé par Patrick Marie Joseph et Philippe Joseph • ©SOLIBO MUSIC

Un documentaire "Biguine-Héritages, Léritaj nou "

Patrick Marie-Joseph dans sa démarche réalise avec Martinique la 1ère un documentaire "Biguine héritages, Léritaj nou". Il parle de l'histoire musicale martiniquaise largement marquée par la colonisation, par l'esclavage, les guerres d’influence entre les anciens empires coloniaux européens. Il remonte à l’éruption de la montagne Pelée de 1902.

"Les origines de la musique martiniquaise sont issues des musiques et sonorités venues d'Afrique et d'Europe. Par la suite, elle s'est enrichie de façon très étroite avec la proximité des autres îles de la Caraïbe et des États-Unis".

Cette démarche artistique est constante, il fait la part belle aux musiques traditionnelles et crée avec Emmanuel Réveillé (dit Biloute) et Rudy Mango le Bal A Gwo Tanbou.

Il a entrepris son dernier voyage en laissant un héritage musical conséquent pour la transmission. Adieu l'artiste.