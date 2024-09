Un an après, Caudia et Mathieu, deux bénéficiaires du retour au pays, sont satisfaits de leur choix

Mathieu et Claudia ont fait le choix l'an dernier de rentrer en Martinique. Un choix qu'il ne regrette pas aujourd'hui. Le dispositif Maison du retour et de la famille fête son premier anniversaire. Mis en place par la Collectivité Territoriale de Martinique, il a accompagné 148 familles à hauteur de plus de 860 000 souvent sous forme de remboursement.

Mathieu Rodap est un jeune homme épanoui. Il y a un an, il décide d'acter son retour en Martinique en bénéficiant d'un accompagnement financier de la Collectivité Territoriale de Martinique. C'est sa mère qui lui a fait connaître le dispositif. Il vient de terminer ses études après neuf ans passés à Toulouse. Il décide de sauter le pas.

À un moment donné, on ressent comme un manque, un manque de chez soi. Savoir qu'il y a cette problématique du chômage chez les jeunes, moi une fois que j'ai eu cette opportunité professionnelle, je l'ai saisi et je suis très content.

La Collectivité Territoriale de Martinique l'a remboursé autour de 7 000 euros, selon le jeune homme, prenant en charge le billet d'avion, le déménagement ou encore les trois premiers mois de loyer.

De retour chez lui, le natif du François a été embauché dans la foulée en CDI en tant que conseiller clientèle dans une entreprise de crédits. Il a également décidé de se marier il y a quelques semaines. Avec son épouse, ils viennent de devenir propriétaire et doivent emménager dans leur nouveau chez eux prochainement.

L'heure du bilan



Claudia aussi fait partie des bénéficiaires du dispositif de la CTM. Elle aussi est positive au moment de faire le bilan de sa première année au pays après dix ans passés dans l'Hexagone, notamment en tant que militaire.

Mon arrivée s'est passée comme une lettre à la poste. Un an plus tard je suis satisfaite de mon choix. C'est formidable. Je continue sur la lancée. ce que j'apprécie le plus, c'est de retrouver les miens, mes racines, même si le cadre n'est pas paradisiaque on va dire.

Claudia a un seul point noir, sa situation professionnelle. Chargée de clientèle dans l'Hexagone, elle a décroché un poste de conseillère en ligne, dans la même entreprise, une fois arrivée en Martinique.

Ce n'est pas du tout les mêmes missions. C'est un peu compliqué. En terme d'épanouissement professionnel, je ne m'y suis pas retrouvée.

Désormais, elle est en recherche d'emploi et peut s'évader grâce à sa passion, la course à pied. Des dizaines de médailles le rappellent dans son appartement. Licenciée en club, elle en profite pour sortir cinq fois par semaine et de se proposer des séances allant jusqu'à 12 kilomètres de sortie.

Depuis la mise en place du dispositif de la maison du retour, la CTM a aidé 148 familles à revenir en Martinique engageant un budget de plus de 860 000 euros. Le dispositif vise à répondre au défi démographique du territoire en redynamisant la population.