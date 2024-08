Un dispositif de sécurité "sans précédent" pour le concert de Kalash à Fort-de-France

Pour le concert de l’artiste martiniquais Kalash, prévu ce mercredi 14 août 2024, la préfecture a mis en place un dispositif de sécurité "sans précédent". Les services de l'État assurent que l’événement se déroulera "sous haute sécurité". Près de 23 000 spectateurs seront réunis dans l’enceinte du stade Pierre Aliker de Dillon à Fort-de-France.

J-1 avant le concert de Kalash en Martinique. Mercredi (14 août), près de 23 000 personnes seront rassemblées dans le stade Pierre Aliker de Dillon à Fort-de-France pour chanter les plus grands tubes de l’artiste martiniquais.

Au regard de l’ampleur de l'événement et des enjeux sécuritaires identifiés par les autorités, la préfecture garantit la mise en place d’un dispositif "sans précédent".

Ce sont ainsi 240 agents de sécurité, 100 médiateurs, 50 secouristes et médecins, ainsi que 140 policiers et gendarmes qui seront mobilisés pour encadrer l’événement. Les consignes les plus strictes ont été données pour que chaque spectateur puisse profiter du concert en toute sérénité. Communiqué de la préfecture de Martinique (13 août 2024)

Les services de l’État rappellent également "qu’aucun accès au stade ne sera possible sans billet ou bracelet d'entrée. Cette mesure vise à garantir que seuls les détenteurs de billets pourront assister au spectacle, dans le respect des normes de sécurité".

Appel à la responsabilité et au respect de l’ordre public

"Afin de limiter les risques de troubles à l’ordre public et d’assurer la sécurité de tous", indique la préfecture, "tout cortège, défilé, attroupement et rassemblement revendicatif et toute manifestation, sont interdits le mercredi 14 août 2024 de 15 heures au jeudi 15 août à 01h30 du matin sur la commune de Fort-de-France, aux abords du stade Pierre Aliker de Dillon selon le périmètre suivant" :

Rond-point des Charbonières,

Avenue Camille Darsières,

R.N 9 jusqu'au giratoire « étang Z'abricot» ,

rue des arts et métiers,

les abords immédiats du stade Pierre Aliker compris entre la rivière Monsieur et la RN9

Tout contrevenant à ces dispositions est passible des sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

"Cependant, conformément à la tradition, ceux qui le souhaitent pourront écouter le concert à pied depuis l’extérieur du stade sur la plaine", rassurent les autorités préfectorales.