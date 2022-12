Un Pôle d’Appui et de Ressources Handicap (PARH) pour mieux accompagner les personnes en incapacité

C’est pour "répondre efficacement aux besoins des personnes en situation de handicap sur le territoire" que le Pôle d’Appui et de Ressources Handicap (PARH) a été inauguré vendredi 16 décembre 2022. L’installation de ce nouvel "outil" est une volonté de la CAF, en partenariat avec la CTM, l’ARS et l’académie de Martinique.

Guy Etienne •

D'après la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), en Martinique, 6 500 usagers perçoivent l’Allocation Adultes Handicapés (AAH), auxquelles s’ajoutent "des centaines de personnes qui ne déclarent pas leur handicap (les invisibles). Ce sont également 2636 enfants qui sont soutenus par la CAF, grâce au versement de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé".

Répondre efficacement aux besoins des personnes en situation de handicap sur le territoire est une priorité. Parmi ces besoins figurent l’accès effectif et inconditionnel aux accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires, mais aussi aux structures sportives et culturelles sur l’ensemble du territoire martiniquais. C’est le rôle imparti à un Pôle d’Appui et de Ressources Handicap (PAR), en proposant aux familles et aux professionnels, des solutions concrètes et opérationnelles. CAF Martinique - Communication

Présentation par la CAF et ses partenaires du Pôle d’Appui et de Ressources Handicap (PARH), à l'Institut Martiniquais du sport (vendredi 16 décembre 2022). • ©Stéphane Lupon

Concernant les enfants, le Pôle d'Appui et de Ressources Handicap se veut être également "un outil favorisant un meilleur accès aux établissements d'accueil du jeune enfant et aux structures de loisirs péri et extrascolaires".

Des moyens supplémentaires sont prévus par la CAF pour l’accompagnement des structures éligibles à ce projet d'accueil inclusif.

Nous avons un bonus de 4,50€ par heure qui vient se cumuler avec la prestation de "services accueil de loisirs sans hébergement" versée par la CAF pour recevoir tout enfant. Le 2e dispositif, est un "bonus inclusion" qui consiste à attribuer un montant maximum de 1300€ par place et par an, destiné aux crèches et autres structures pouvant accueillir un enfant en situation de handicap. Quand on parle de "bonus", il s'agit du versement d’un supplément, pour la prise en compte prise en compte de leurs difficultés. Gaston Leuly Joncart, chargé de de la politique jeunesse à la CAF Stéphane Lupon - Martinique la 1ere radio

"18 % de la population martiniquaise est en situation de handicap" selon les dernières statistiques de l’INSEE (l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques).